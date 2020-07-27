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عدن - ياسمين التهامي - إحـــذروها ... الأسباب التى أدت إلى إحتراق محلات تجارية اليوم في العاصمة صنعاء وحذر منها الدفاع المدني !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ حريق هائل اليوم في محلين لتنجيد السيارات وهنجر مستودع لبيع الأقمشة والزينة أمام وزارة المالية بصنعاء ، ما أدى إلى إصابة عاملين أحدهما إصابته خطيرة واحتراق المحلين والمستودع بشكل كامل. ونقلت “وكالة سبأ” عن مدير الدفاع المدني بصنعاء العقيد محمد بهيش ، أن ست عربات إطفاء وثلاثة وايتات مياه من الدفاع المدني بالأمانة والمصلحة والأمن المركزي تمكنت من إخماد الحريق . ولفت إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق لإخماده ومنع انتشاره بين المحال التجارية المجاورة , مؤكداً أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق ثلاث دباب بترول مخزنة بالمحال التجارية. وحذر مدير الدفاع المدني من تخزين المشتقات النفطية في المنازل أو المحال التجارية أو المستودعات, لما لها من مخاطر على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حريق هائل اليوم في محلين لتنجيد السيارات وهنجر مستودع لبيع الأقمشة والزينة أمام وزارة المالية بصنعاء ، ما أدى إلى إصابة عاملين أحدهما إصابته خطيرة واحتراق المحلين والمستودع بشكل كامل. ونقلت “وكالة سبأ” عن مدير الدفاع المدني بصنعاء العقيد محمد بهيش ، أن ست عربات إطفاء وثلاثة وايتات مياه من الدفاع المدني بالأمانة والمصلحة والأمن المركزي تمكنت من إخماد الحريق . ولفت إلى أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق لإخماده ومنع انتشاره بين المحال التجارية المجاورة , مؤكداً أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق ثلاث دباب بترول مخزنة بالمحال التجارية. وحذر مدير الدفاع المدني من تخزين المشتقات النفطية في المنازل أو المحال التجارية أو المستودعات, لما لها من مخاطر على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

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