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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أسم المنطقة والمكان الذي ضبط فيه كمية كبيرة من لحوم الحمير لدى جزار قبل عيد الأضحى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ السلطات المصرية المختصة نصف طن من لحوم الحمير بمنزل جزار في قرية الحواويش، قبل أيام من عيد الأضحى. وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنه في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين. وأوضح البيان أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، وجرى اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم. وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، قبل عرضها بالأسواق. السلطات المصرية المختصة نصف طن من لحوم الحمير بمنزل جزار في قرية الحواويش، قبل أيام من عيد الأضحى. وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنه في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين. وأوضح البيان أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، وجرى اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم. وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، قبل عرضها بالأسواق.

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