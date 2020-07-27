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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: ظهور مفاجئ لقائد عسكري كبير في قوات الشرعية برفقة عدد من قيادات الجيش الوطني وسط العاصمة صنعاء (الأسماء + صور)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رارا لموجة الهجرة الجماعية لقيادات ومسؤولي ومنتسبي الشرعية من المحافظات المحررة وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة صنعاء قائد المقاومة الوطنية في تعز وعدد من القيادات العسكرية الموالية للشرعية في محافظة تعز غربي اليمن. وأظهرت صور نشرها القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي على حسابة بموقع “فيسبوك” رصده “الميدان اليمني”، قائد المقاومة الوطنية في محافظة تعز برفقة عدد من القيادات العسكرية في ألوية الصعاليك التابع للحكومة الشرعية مع عدد من قيادات الحوثي فور وصولهم إلى صنعاء قادمين من تعز. وقال البخيتي في مضمون منشورة على “فيسبوك” تمثل صنعاء اليوم ملتقى لطرق المخدوعين من مختلف جبهات العدوان والتوافد يزداد كل يوم تزامنآ مع تجلي الحقايق وتنامي وعي ابنا الوطني”. ظهور مفاجئ لقائد عسكري في الشرعية وأضاف : “تشرفنا اليوم مع الشيخ محمد علي عامر الخزاعي باستقبال كوكبة من من كانوا يخدمون العدوان في محافظة تعز عادو الي الحق والصواب وبكل عزة وفخر نشعر العالم باننا يمنيين من أجل حفظ الوطن وسلامت اراضية والعائدين هم 1_ وليد سرحان هزاع علي الجحيفي والذي كان يعمل رائسآ للمجلس التاسيسي لما تسمى مقاومة الحيمة وهو من ابناء محافظة تعز التعزيه وكان ايضآ قايد سرية فيما يسمى لواء الصعاليك 2_ هشام احمد علي صالح احمد ايضآ كان فيما يسمى اللواء الخامس (الصعاليك ) 3_ بسام محمد عبدالله محمد سالم كان فيما يسمى أيضا اللواءالخامس (الصعاليك ) 4_ عبدالرحمن صادق علي عامر الخزاعي كان يعمل فيمايسمى قواة الامن الخاصة 5_ عادل احمد علي عامر كان فيما يسمى اللواء ١٧٠ دفاع جوي 6_ معاذ احمد قايد العامري كان فيما يسمى الامن العام الجميع من ابناء تعز التعزية . وتابع قائلاً : “كما نريد ان نصل تحية وتقدير للشيخ/ ناجي وازع نجاد الذي كان له دورآ كبيرآ وجهود جبارة في هداية الكثير من المخدوعين وهو الديناموا المحرك في محافظة إب بمختلف المجالات التحشيد الي الجبهات والوقفات والفزعات واحتوى الخلافات وسد الثغرات حيا به والتحية لكل من يعمل بإخلاص لأجل الدين وسيادة الوطن وسلامة أراضيه”. رارا لموجة الهجرة الجماعية لقيادات ومسؤولي ومنتسبي الشرعية من المحافظات المحررة وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة صنعاء قائد المقاومة الوطنية في تعز وعدد من القيادات العسكرية الموالية للشرعية في محافظة تعز غربي اليمن. وأظهرت صور نشرها القيادي البارز في جماعة الحوثي محمد البخيتي على حسابة بموقع “فيسبوك” رصده “الميدان اليمني”، قائد المقاومة الوطنية في محافظة تعز برفقة عدد من القيادات العسكرية في ألوية الصعاليك التابع للحكومة الشرعية مع عدد من قيادات الحوثي فور وصولهم إلى صنعاء قادمين من تعز. وقال البخيتي في مضمون منشورة على “فيسبوك” تمثل صنعاء اليوم ملتقى لطرق المخدوعين من مختلف جبهات العدوان والتوافد يزداد كل يوم تزامنآ مع تجلي الحقايق وتنامي وعي ابنا الوطني”. ظهور مفاجئ لقائد عسكري في الشرعية وأضاف : “تشرفنا اليوم مع الشيخ محمد علي عامر الخزاعي باستقبال كوكبة من من كانوا يخدمون العدوان في محافظة تعز عادو الي الحق والصواب وبكل عزة وفخر نشعر العالم باننا يمنيين من أجل حفظ الوطن وسلامت اراضية والعائدين هم 1_ وليد سرحان هزاع علي الجحيفي والذي كان يعمل رائسآ للمجلس التاسيسي لما تسمى مقاومة الحيمة وهو من ابناء محافظة تعز التعزيه وكان ايضآ قايد سرية فيما يسمى لواء الصعاليك 2_ هشام احمد علي صالح احمد ايضآ كان فيما يسمى اللواء الخامس (الصعاليك ) 3_ بسام محمد عبدالله محمد سالم كان فيما يسمى أيضا اللواءالخامس (الصعاليك ) 4_ عبدالرحمن صادق علي عامر الخزاعي كان يعمل فيمايسمى قواة الامن الخاصة 5_ عادل احمد علي عامر كان فيما يسمى اللواء ١٧٠ دفاع جوي 6_ معاذ احمد قايد العامري كان فيما يسمى الامن العام الجميع من ابناء تعز التعزية . وتابع قائلاً : “كما نريد ان نصل تحية وتقدير للشيخ/ ناجي وازع نجاد الذي كان له دورآ كبيرآ وجهود جبارة في هداية الكثير من المخدوعين وهو الديناموا المحرك في محافظة إب بمختلف المجالات التحشيد الي الجبهات والوقفات والفزعات واحتوى الخلافات وسد الثغرات حيا به والتحية لكل من يعمل بإخلاص لأجل الدين وسيادة الوطن وسلامة أراضيه”.

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