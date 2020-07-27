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صنعاء - ياسمين الخيامي - وجبة يمنية شهيرة وبسيطة تجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك في المعاشرة في اي وقت..كما انها تقوي مناعة جسمك وتمنع اقتراب فيروس كورونا منك او من عائلتك

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كانت هذه تفاصيل خبر وجبة يمنية شهيرة وبسيطة تجعلك فحل كالثور وتشبع رغبة زوجتك في المعاشرة في اي وقت..كما انها تقوي مناعة جسمك وتمنع اقتراب فيروس كورونا منك او من عائلتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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