شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام الشيخ عثمان يضبط عدد من الصرافين غير الشرعيين بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضبط مدير عام مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن الاستاذ / فهيم عوض عباد صباح اليوم عدد من الصرافين غير الشرعيين ضمن حملة الأمنية لضبط السماسرة غير الشرعيين بصرافة العملات الاجنبية في المديرية . واكد فهيم عباد مدير المديرية أن الحملة الأمنية مستمرة بالتحري والتعقب لضبط الافراد المزاولون لاعمال الصرافة للعملات الاجنبية وباسعار متضاربة مما يضعف قيمة العملة المحلية الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية الاخرى . وتأتي هذه الحملة للسلطة المحلية بالمديرية نتيجة لتزايد عدد الاشخاص في مزاوله اعمال الصرافة للعملات الاجنبية والمتواجدون امام محلات الصرافة . Advertisements مشيرا الى ان الحملة اسفرت عن القبض على عدد من الافراد واحالتهم الى شرطة الشيخ عثمان للتحقيق معهم وإتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم للنيابة العامة . مشددا على عزم السلطة المحلية بتعقب الصرافين غير الشرعيين وضبط المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة السلبية في المديرية . *من منيف عبد الغفور

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