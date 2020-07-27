شكرا لبحثكم عن خبر انتقالي لودر يقيم مهرجان جماهيري وحفل تأبيني للفقداء «ذيبان وعلوه وجريمان» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

إقامت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية لودر صباح اليوم الاثنين المهرجان الجماهيري الكبير لتأبين الفقداء اعضاء القيادة المحلية بانتقالي لودر وهم ، الخضر ذيبان ، علوي علوه ، صالح جريمان.

حيث اكتظت ساحة الحرية بمدينة لودر بالجماهير المشاركة من مديريات المنطقة الوسطى لودر ، مودية ، الوضيع، في هذا المهرجان التأبيني الذي عجزت عدسات الكيمراء عن احتواء حجم المشهد الافتراضي للمهرجان نتيجة الامتداد الجماهير بطول الشوارع.

واستهل المهرجان بايات من الذكر الحكيم تلاها عضو الانتقالي بالمحافظة حيدرة باسالم ،وبعد ذلك النشيد الجنوبي

حيث القيت عدداً من الكلمات إشادت بدور الفقداء الثلاثة ومشوارهم النضالي الكبير منذ بداية النضال السلمي لثورة شعب الجنوب.

كما القى عضو القيادة المحلية بالمديرية فدعق كلمة الفقداء اشار فيها الى مناقب الفقداء ودورهم البارز في الثورة الجنوبية.

كما تحدت رئيس الدائرة الاعلامية بالمحافظة علي صالح الجعدني قائلاً : ان الائتلاف الذي يرفع علم الوحدة قد ذبحت من الوريد الى الوريد لقد دفعوا للمشاركين المبالغ للحضور معهم لقرض الحفاظ على مصالحهم الشخصية.

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حيث القى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بلودر عباس ناصر السقاف كلمة شكر فيها الجماهير المشاركة في المهرجان التأبيني للفقداء المناضلين الذين قطعوا معنا مشوار ولم يتزحزحوا عن مبادئهم نقول لهم ناموا قرير العين ان بشائر الاستقلال قد لاحت،

ايهوا الاخوة ان هذا اليوم يوم الفرز يوم الاستفتاء على الجنوب،

كما نقول لقيادتنا السياسية الممثلث برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزٌبيدي سيروا على بركة الله واننا معكم .

وأضاف ان ما يعملون اليوم وبما يدعون بالشرعية لقد فشلوا فشل ذريعاً كما يريدون زعزعة ابناء المنطقة الوسطى فنقول لهم ان شعب الجنوب شب على الطوق ولم تستطيعوا بعد اليوم تعملوا شيئا بارادته الحرة.

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كما القيت عدداً من القصائد الشعرية القاها عضو المحافظة مصطفى الكازمي ، وعضو القيادة المحلية بالمديرية احمد حسين حيمد.

حضر المهرجان التأبيني رئيس واعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية مودية فضل علي الصالحي ، واعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الوضيع ، وعدد كبير من اعضاء القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة أبين ،

وعضو الجمعية الوطنية خالد عمر العبد ،وعضو الجمعية الوطنية عباس العسل ، وقائد الحزام الامني بمديرية لودر العقيد عبدالله عمر الدماني ،والشخصية الاجتماعة بمديرية مودية حسين دحه.

الادارة الاعلامية لانتقالي لودر