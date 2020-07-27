شكرا لبحثكم عن خبر امنية شبوة تناقش خطة عملها خلال ايام عيد الاضحى المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبأنت

ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة شبوة في اجتماعها ،اليوم ، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة محمد صالح بن عديو ،خطة عملها الأمني خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

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وأكدت اللجنة ، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بمحوري عتق وبيحان ،على مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ..مشددة على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية العالية في مختلف مديريات المحافظة من اجل استتباب الامن والاستقرار..موجهة بتفعيل العمل بادراج المطلوبين امنياً في القائمة السوداء وضرورة ملاحقتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأشادت اللجنة الأمنية ،بمستوى الأداء الأمني لمختلف الاجهزة والوحدات الأمنية بالمحافظة خلال الفترة الماضية..مثمنة جهود رجال الأمن البواسل ويقظتهم العالية في التصدي للمشاريع التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة والإضرار بمصالحها العامة والخاصة.