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إجتماع في عدن يناقش سير عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

إجتماع في عدن يناقش سير عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اليوم الإثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور، عبدالله لملس، سير عمل المؤسسة والصعوبات والإحتياجات اللازم توفيرها .

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وتطرق الإجتماع إلى مناقشة مناقصة المواد الخام لطباعة الكتاب المدرسي المرفوعة من مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء وبيان نقابات المؤسسة، وأكد حرصه على متابعة أوضاع المؤسسة والحفاظ عليها وقدموا شكرهم للنقابات على حرصها على المؤسسة والتلاميذ .

 

وكلف الإجتماع أعضاء المجلس بمتابعة تحصيل مديونية طباعة الكتاب المدرسي النصف الأول من هذا العام والبالغة 2 مليار ريال لتوريدها إلى حساب المؤسسة .

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