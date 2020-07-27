- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجتماع في عدن يناقش سير عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش إجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، اليوم الإثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور، عبدالله لملس، سير عمل المؤسسة والصعوبات والإحتياجات اللازم توفيرها .
وتطرق الإجتماع إلى مناقشة مناقصة المواد الخام لطباعة الكتاب المدرسي المرفوعة من مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء وبيان نقابات المؤسسة، وأكد حرصه على متابعة أوضاع المؤسسة والحفاظ عليها وقدموا شكرهم للنقابات على حرصها على المؤسسة والتلاميذ .
وكلف الإجتماع أعضاء المجلس بمتابعة تحصيل مديونية طباعة الكتاب المدرسي النصف الأول من هذا العام والبالغة 2 مليار ريال لتوريدها إلى حساب المؤسسة .
كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع في عدن يناقش سير عمل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.