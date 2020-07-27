شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع المساحات الآمنة يدشن دورات محو الأمية للنساء والفتيات بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن مشروع المساحات الآمنة، اليوم، دورات محو الامية للنساء والفتيات بمديرية وادي حضرموت والصحراء، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضمن مشروع خدمات النوع الاجتماعي والذي تنفذه جمعية الإصلاح بوادي حضرموت.



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و يستهدف البرنامج تعليم (25) فتاة وامرأة في المهارات الأساسية للقراءة والكتابة باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من الحق في التعليم.

وفي حفل التدشين اشارت منسقة المشروع خولة منصور، الى أهمية انعقاد هذه الدورات لاجتثاث منابع الأمية من المجتمع والتركيز على أخذ التعليم الابتدائي لتحقيق الأهداف في القضاء على الجهل والفقر.