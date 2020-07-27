هادي يؤكد على اهمية حضرموت في حاضر الوطن ومستقبله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، على أهمية حضرموت في حاضر الوطن ومستقبله كما كانت على الدوام نبض الوطن وجوهرته التي لا يستقيم الحال إلا بحصول أبنائها على مكانتهم التي يستحقونها على مختلف النواحي والصعد.



جاء ذلك خلال استقباله،اليوم، قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع بقيادة كلاً من عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن صالح الكثيري ،وجمعان سعيد مبارك بن سعد ،وابوبكر احمد السري ،وطارق سالم العكبري، واكرم نصيب العامري ،ومحمد عوض العلي.

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وفي اللقاء ،رحب الرئيس بالجميع..مجدداً تأكيده إيلاء محافظة حضرموت اهتمامه الخاص من خلال جملة المشاريع التي نالتها أو التي قيد التنفيذ في إطار واقع البلد الجديد المرتكز على مخرجات الحوار الوطني وتفعيل الأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة وإشراك المجتمع في بناء ورسم مستقبلهم الذي عنوانه التنمية والأمن والاستقرار والسلام..مثمناً جهود الجميع في هذا الصدد..مؤكداً على موقف الدولة الداعم لهم لتجسد حضرموت نموذجيتها وتفردها في التعايش والتحول الإيجابي والنهوض المجتمعي.

كما استمع الرئيس، إلى أحاديث قيادة وممثلي مرجعية حضرموت الوادي ومؤتمر حضرموت الجامع والتي تركزت على جملة الاحتياجات والمطالب والشراكة التي يستحقها أبناء حضرموت التي تقف دوماً مع الوطن وتدعم شرعية الدولة ممثلة بفخامة الرئيس ومشروعه العادل المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني في إرساء يمن اتحادي جديد مبني على الشراكة والعدالة والمساواة التي يتطلع إليه الجميع لتحقيق المنافسة المشروعة في بناء الوطن وتنمية الأقاليم بعيداً عن الصراعات والشعارات الزائفة.

وأكد الجميع، أن حضرموت لا تختزل في تيار او مكون او حزب او فئه بل هي مجتمع وإقليم لن يحيد عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة..مثمنين توجيهات فخامة الرئيس الدائمة فيما يتصل بحضرموت واحتياجاتها وخدماتها وحل وتذليل قضاياها.

وقد وجه الرئيس الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ كافة التوجيهات المتعلقة بتعزيز الامن في الوادي والصحراء وكذلك في انجاز محطة الكهرباء بساحل حضرموت.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.