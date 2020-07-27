شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يهدد الانتقالي ويكشف نقطة الخلاف الرئيسية معه ويتوعد بهزيمته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال حسين العزي نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في رسالة موجهة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إن الإدارة الذاتية هي نقطة الخلاف بينهم وبين الانتقالي.
وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر أنه يعتقد أن الإدارة الذاتية أصبحت نقطة تحدي بين الانتقالي واليمن بأكمله.
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