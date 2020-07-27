شكرا لمتابعة خبر عن كسر زحف لجماعة الحوثي في الحديدة وهذه أخر المستجدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت المواجهات، يوم امس الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي في محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة، ضمن قوام القوات المشتركة، أن عناصر جماعة الحوثي حاولوا تنفذوا زحف باتجاه مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس.

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وأضاف: "اشتبكت وحدات اللواء 11 عمالقة مع جماعة الحوثي التي حاولت الزحف باتجاه مواقعها وكبدتها خسائر فادحة".

وأكد "مقتل عدد من جماعة الحوثي، وإصابة آخرين في المواجهات التي تمكن خلالها اللواء 11 عمالقة من كسر الهجوم".

وأشار إلى "إخماد مصادر نيران للحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس من جهتي الشمال والشمال الشرقي".

في السياق، قالت ألوية العمالقة، إن "القوات المشتركة ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالحوثيين، أثناء تصديها لمحاولات تسلل نفذوها في قطاع الجاح (مديرية بيت الفقية، وقطاع مديرية الدريهمي.