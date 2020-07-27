شاهد.. حشود غفيرة تهتف للوحدة من قلب أبين وتوجه رسالة قوية للانتقالي والامارات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة أبين (جنوبي اليمن) اليوم الاثنين مظاهرات حاشدة تلبية للدعوة التي وجهها الائتلاف الجنوبي الداعم للشرعية. وهتفت الحشود الغفيرة في مديرية لودر بأبين للوحدة ودعم الحكومة الشرعية ونددت بالدعوات المناطقية والإقصاء والتهميش. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها Advertisements شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ورفع المتظاهرون اعلام الجمهورية اليمنية، وصور الرئيس عبدربه منصور هادي، وهتفوا للوحدة، والجمهورية واليمن الاتحادي، ونددوا بممارسات مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات. وأعلنت المظاهرة التي نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي، رفضها الكامل لاستئثار مكون أو فئة بالجنوب، ونددت بإقصائها من مشاورات الرياض.

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