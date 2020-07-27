مذيعة شهيرة تخرج عن طورها وتنشر صورة جريئة تغضب الجماهير (شاهد)

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كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:53 مساءً - فجرت الإعلامية المصرية إنجي علي، موجة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة لها على شاطئ البحر بملابس مثيرة.
ونشرت إنجي علي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بـ"كاش مايوه" قصير يظهر فخذيها وهي تجلس على شاطئ البحر في الساحل الشمالي.10420454
وتنوعت التعليقات بين متابعيها ما بين مشيد باهتمامها بنفسها وبين ناقد لظهورها بهذه الصورة التي اعتبرها البعض عارية ومشينة.
وإنجي علي إعلامية وممثلة مصرية تثير الجدل من وقت لآخر، وتقدم حاليا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم".
وشاركت إنجي علي في عشرات الأعمال السينمائية بأدوار ثانوية منها فيلم "55 اسعاف" لأحمد حلمي ومحمد سعد وفيلم "سهر الليالي وعسكر في المعسكر و7 ورقات كوتشينة.
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