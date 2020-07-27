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صنعاء - ياسمين الخيامي - عروسة عربية في ريعان شبابها تباغت الجميع وتنتحر ليلة زفافها..وعند تشريح جثتها كانت المفاجئة التي صدمت الجميع

اهتزت محافظة الزرقاء في المملكة الاردنية الهاشمية على وقع حادثة مؤسفة، بعد انتحار عروس في ليلة زفافها شنقًا، والتي كانت في عقدها الثاني وتعمل صيدلانية. وحسب وسائل إعلام محلية أردنية، أقدمت العروس الصيدلانية على شنق نفسها بحبل غسيل بلاستيكي، فيما باشر مدعي عام الزرقاء التحقيق بالقضية . =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: عاجل: الامارات تتخلى عن الجنوبيين وتمنح ابناء هذه المحافظة الشمالية الجنسية وتسمح لهم بدخول أراضيها دون تأشيرة..لن تصدق السبب الذي جعل الامارات تتخذ هذا القرار المباغت عروسة عربية في ريعان شبابها تباغت الجميع وتنتحر ليلة زفافها..وعند تشريح جثتها كانت المفاجئة التي صدمت الجميع Advertisements لاتسمح ابدا لزوجتك او اطفالك او اقاربك بتناول هذا المشروب حتى لو كانو سيموتون عطشا لأنه سم قاتل يدمر صحتهم..لن تصدق ما هو هذا المشروب عاجل وخطير:قيادي حوثي بارز يباغت السعوديين ويبعث برسالة نارية مزلزلة للشيخ عبد المجيد الزنداني بعد ان قبضت عليه السلطات السعودية ( نص الرسالة ) وتبين بعد تشريح الجثة، داخل مستشفى الأمير فيصل، وجود كدمات على جثة الفتاة، تدل على وجود عنف، فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط. ونقلت قناة “رؤيا” الأردنية عن مصادر مقربة من التحقيق أن الفتاة مخطوبة ومن المقرر أن تتم اليوم مراسم زفافها، إلا أن خلافات عائلية مع عائلة خطيبها وعائلتها قد تكون دفعت بها إلى الانتحار بشنق نفسها . وأثارت الحادثة موجة حزن وصدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا أسفهم على ما أقدمت عليه العروس من التخلص من حياتها لمجرد خلافات قد تنتهي لو تدخل العقلاء بينهما، داعين لها بالرحمة والمغفرة ولأهلها بالصبر والسلوان.

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