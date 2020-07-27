وفاة وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب باص ركاب بمحافظة المحويت

توفي 6 أشخاص وأصيب 5 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث مروري مروع بمحافظة المحويت غربي اليمن.

وقال مصدر محلي، إن "باص ركاب مسافرين انقلب في منطقة خبة بمديرية الرجم، ما أدى إلى وفاة 4 نساء ورجلين، فيما أصيب 5 آخرين بجروح بليغة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية بمدينة المحويت".

وأشار المصدر إلى أن السرعة الزائد وهطول الأمطار، أدت إلى خروج الباص عن مساره وانقلاب.

وأوضح أن ضحايا الحادث من أبناء قرية جبل نعمان في مديرية حفاش، كانوا في طريقهم من صنعاء إلى قريتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى بين أهاليهم، لكن الأجازة تحولت إلى مأساة.

ومنذ أيام تشهد المحافظات الغربية (الحديدة- المحويت- ريمة) أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، تسببت بوفاة العديد من المواطنين وتضرر المنازل والمزارع.





