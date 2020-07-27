- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تبدأ دفن 715 جثة مجهولة الهوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
بدأت ميليشيا الحوثي في دفن 715 جثة، زعمت أنها "مجهولة الهوية"، في مناطق سيطرتها، ضمن مراحل متعددة لدفن جثث متكدسة في مستشفيات العاصمة صنعاء وسط تساؤلات حول هوية هذه الجثث.
وأكدت مصادر صحفية في صنعاء ان هذه الجثث تعود لعناصر حوثية قتلوا في الجبهات ولم يتم التعرف على هوياتهم، فيما تعود بعضها لمعتقلين في سجون المليشيات ماتوا أثناء التعذيب، ومختفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية ممن يتم الإعلان والنشر عنهم، حيث تنشط عصابات تجارة الأعضاء بإشراف قيادات حوثية.
وذكرت ان بعض هذه الجثث التي تم دفنها من قبل ميليشيا الحوثي تعود لجرحى من مقاتليهم في الجبهات من أبناء القبائل قررت ميليشيا الحوثي الإرهابية التخلص منهم وتوفير كلفة العلاج والأسرة لجرحاهم من الهاشميين.
واعتبرت المصادر قيام ميليشيا الحوثي بدفن تلك الجثث، جريمة بحق الإنسانية، داعية إلى تبني القضية ومخاطبة الأمم المتحدة لوضع حد لتلك الجرائم التي تمارسها ميليشيا الحوثي في التلاعب بأرواح اليمنيين
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تبدأ دفن 715 جثة مجهولة الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.