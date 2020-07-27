شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 من المليشيا خلال مواجهات مع "المشتركة" شرقي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر عسكرية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، الاثنين 27 يوليو /تموز 2020، مصرع 3 من مليشيات الحوثي إثر تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل في محيط كيلو 16 شرق عاصمة المحافظة.

Advertisements

وبينت المصادر، أن أفراد القوات المشتركة تصدوا لمحاولة تسلل حوثية في كيلو محيط 16 ولقي على إثرها ثلاثة متسللين من عناصر المليشيات مصرعهم، فيما جرح آخرون خلال الاشتباكات العنيفة.

هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من كسر محاولة زحف للحوثيين على مدينة حيس مساء أمس، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.