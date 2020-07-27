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الحكومة تؤكد الانتهاء من نقل العالقين اليمنيين في الخارج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الحكومة تؤكد الانتهاء من نقل العالقين اليمنيين في الخارج

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، انتهاء عملية إجلاء العالقين اليمنيين في الخارج وفق البروتوكول المقر من اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء .

 

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ولفتت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى أن ما تبقى في هذا الإطار رحلتان فقط وحالات خاصة في عدد من الدول يجرى الترتيب لنقل اليمنيين العالقين منها.

 

وأوضح التقرير المقدم للجنة أن عدد من تم إجلاؤهم من المواطنين العالقين بلغ 17 ألفاً و 627 من خلال 114 رحلة جوية وثماني رحلات بحرية، وذلك من دول عدة أبرزها مصر، الهند، الأردن، جيبوتي، الإمارات، ماليزيا، السودان، والسعودية.

 

وبين التقرير أن الأعداد هذه لا تشمل العالقين الذين تم اجلاؤهم عبر المنافذ البرية وتحديدا من وعمان

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