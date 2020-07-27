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عدن - ياسمين التهامي - رونالدو يسجل ويهدر ركلة جزاء ليفوز يوفنتوس باللقب التاسع على التوالي

تورينو (إيطاليا) (رويترز)

فاز يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي عندما قاده كريستيانو رونالدو للتغلب 2-صفر على سامبدوريا يوم الأحد رغم أن المهاجم البرتغالي المخضرم أضاع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وافتتح رونالدو (35 عاما) التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول محرزا هدفه 31 في الدوري هذا الموسم وأضاف فيدريكو برنارديسكي هدفا ثانيا ليوسع يوفنتوس الفارق مع إنتر ميلان إلى سبع نقاط.

وانتزع يوفنتوس، في أول موسم تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري، اللقب قبل جولتين على النهاية رغم سلسلة من النتائج المتذبذبة حقق خلالها فوزا واحدا في خمس مباريات قبل مواجهة الأحد.

وألقى ساري، الذي حقق أول لقب كبير في إيطاليا في مسيرته، باللوم في مشاكل الفريق على الموقف الاستثنائي الذي تسبب فيه التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا مما أدى لإنهاء الموسم في ستة أسابيع مليئة بالمباريات في ظل طقس الصيف الحار.

ويملك يوفنتوس 83 نقطة مقابل 76 لإنتر، الذي قاد مدربه أنطونيو كونتي يوفنتوس لإحراز الألقاب الثلاثة الأولى في مسيرته الحالية، بينما يأتي أتلانتا ولاتسيو في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما 75 نقطة.

وطُرد مورتن تورسبي لاعب سامبدوريا، الذي غادر منطقة الهبوط في الجولات الأخيرة ويحتل المركز 15، لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 76.

وفقد يوفنتوس اثنين من لاعبيه بسبب الإصابة في الشوط الأول إذ غادر المدافع دانيلو الملعب بعد اصطدامه بجاستون راميريز وعانى باولو ديبالا من إصابة عضلية في الساق اليسرى.

وأتيحت أخطر فرص سامبدوريا لصالح فابيو كوالياريلا في الشوط الأول لكن تسديدته بالقدم اليسرى كانت ضعيفة وتصدى لها بسهولة فويتشيخ شتينسني.

وتقدم يوفنتوس من ركلة حرة حين مرر ميرالم بيانيتش الكرة إلى رونالدو ليضعها المهاجم البرتغالي في المرمى.

وحصل سامبدوريا على عدة فرص في بداية الشوط الثاني.

وسدد مهدي ليريس خارج المرمى بباطن القدم، وتصدى شتينسني لتسديدة راميريز من ركلة حرة وحادت ضربة رأس من لورينتسو تونيلي قليلا عن المرمى من الركلة الركنية التي أسفرت عنها محاولة راميريز.

وبعد هذه الفرص، ضاعف يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 67. ولم يستطع إيميل أوديرو حارس سامبدوريا التصدي لتسديدة رونالدو ليتابعها برنارديسكي، الذي شارك بدلا من دانيلو، في الشباك.

وسدد رونالدو في العارضة من ركلة الجزاء التي احتسبت بعد إعاقة أليكس ساندرو داخل المنطقة.

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