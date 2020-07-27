شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... اغتيال الفنان صلاح الاخفش... صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان اليمني صلاح الأخفش، مرقد في احد المستشفيات، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مشهد تمثيلي بمسلسل ليالي الجحملية داعيا محبيه للدعاء له بالشفاء.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو مجتز للفنان صلاح الأخفش اثر تعرضه لطلقة نارية في ذراعه حسب ما تم تصويرة.

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وعقب التأكد من صحة المقطع المتداول اتضح انه مشهد تمثيلي للفنان صلاح الأخفش في مسلسل يمني "ليالي الجحملية".

يذكر ان المسلسل يتم تصويره في دولة الاردن.