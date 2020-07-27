شكرا لقرائتكم خبر عن "جباري" يصل برفقة مسؤول كبير إلى محافظة جنوبية وهذا من كان في استقبالهما (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري اليوم الاثنين إلى محافظة المهرة قادما من محافظة شبوة . واستقبل محافظ المهرة محمد علي ياسر، نائب رئيس البرلمان بعد وصوله إلى محافظة المهرة بمعية وزير النقل صالح الجبواني. Advertisements ووصل جباري والجبواني المهرة بعد يومين من تداعي قبائل المحافظة لمنع احتشاد أنصار المجلس الانتقالي في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة وزار جباري مؤخرا محافظتي شبوة ومأرب التي تعرض فيها لمحاولة اغتيال بعد قدومه من المملكة العربية السعودية.

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