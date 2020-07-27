هام... مظاهرة حاشدة للإئتلاف الجنوبي شاهد بالفيديو بماذا هتفت الحشود الغفيرة في أبين وماذا رفعت من صور ولافتات

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عدن - ياسمين التهامي - هتف الألاف من المواطنين في محافظة أبين جنوبي البلاد دعما لليمن الاتحادي الفيدرالي وللرئيس هادي. ودعت مظاهرة الأئتلاف الوطني الجنوبي إلى دعم مشروع اليمن الاتحادي بعيدا عن التشطير والتمزيق وبيع الوطن. Advertisements ورفع المتظاهرون صورا للرئيس عبد ربه منصور هادي ولافتات تدعم الشرعية وتطالب برفض التمثيل الحصري للجنوب من قبل مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. كما عبر الإئتلاف الوطني الجنوبي عن ثقته في القيادة السياسية ورفضه لإثارة الحروب العبثية بين أبناء الجنوب. مظاهرة حاشدة للإئتلاف الجنوبي شاهد بالفيديو بماذا هتفت الحشود الغفيرة في أبين وماذا رفعت من صور ولافتات

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