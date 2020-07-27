شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصادر ترجح تأجيل اعلان التوافق باتفاق الرياض نتيجة عرقلة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية رفيعة انه من المرجح ان يتم تأجيل اعلان التوافق الذي تم التوصل اليه باتفاق الرياض. واشارت المصادر في حديث مقتضب ل ” يافع نيوز” ان التاجيل يعود لسبب عرقلة الشرعية للتوافق ووضعها شروطا اخرى اضافة الى رفضها تسمية معين عبدالملك رئيس للوزراء. Advertisements وافادت المصادر ان مكتب الرئاسة وخاصة مدير المكتب الاخواني عبدالله العليمي وكذا علي محسن الاحمر وجلال ولد الرئيس هادي وكذا شخصيات اخرى مثل العيسي والميسري يرفضون تاييد قرار تعيين معين عبدالملك رئيس للوزراء. مما يرجح ان يتم تأجيل اعلان التوافق السياسي. في سياق متصل قالت مصادر اخرى انه من المتوقع ان تفرض السعودية صيغة التوافق وتعيين معين عبدالملك رئيس للحكومة دون الاخذ برأي الشرعية او من يحاولون عرقلة اتفاق الرياض.. اذ لا تعير السعودية رأيهم اي اهتمام. حد وصف المصادر.

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