شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي ع السرير في العراء.. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:52 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر تطبيق انستغرام، ظهرت فيها تجلس على سرير وسط مكان طبيعي خال من أي بناء.

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وهبي كتبت تعلق على الصورة، بانها تتمتى اجواء ايجابية للجميع، دون أن تشير إلى الموقع الذي التقطت فيه الصورة أو مناسبتها.

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كانت وهبي قد انهت تصوير فلمها الجديد اشباح أوروبا، والذي ستظهر فيه، بشكل ولون شعر مختلفان، لكنها في الصورة الجديدة تعود لشكلها المعتاد ولون شعرها الأسود.

صورة وهبي الجديدة لم تخلو من الاثار، حيث ارتدت فستاناَ شفافاً وكشفت عن ساقيها ورقبتها، فيما ظهرت مصابيح كهربائية على اطار السرير الذي جلست عليه، وهي تنظر بعيداً عن عدسة الكاميرا.

هذا وتستعد هيفا لبدء تصوير مسلسل أسود فاتح، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يشاركها البطولة الفنان المصري أحمد فهمي، والمسلسل من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ومقرر تصويره في عدة بلدان من بينها مصر ولبنان.

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