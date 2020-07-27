شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لم يتوقعها أحد ..شاهدو ماذا حدث داخل الطائرة العملاقة التي نقلت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمريكا .."فيديو" والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:52 مساءً - تداول نشطاء فيديو الطائرة العسكرية الضخمة، المستشفى المتنقل، التي نقلت امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإستكمال علاجه، حسب نصيحة الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

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وتضم الطائرة العسكرية من الداخل مستشفى صغيرا مُجهزا بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة، وغرفة تحكم بالضغط الجوي، بحسب ما قال إعلاميون ومدونون معروفون في تعليقاتهم على الفيديو.

حيث نشر الفيديو الصحفي فهد الحمود، وعلق عليه كما لسع الدوبر ما نصه: “فيديو .. الطائرة الأمريكية للاخلاء الطبي التي نقلت أمير #الكويت الشيخ #صباح_الأحمد عبارة عن مستشفى صغير مُجهزة بغرفة عمليات وغرفة عناية مركزة ، وغرفة تحكم بالضغط الجوي ..”

ويوم أمس الأربعاء، قال وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، إن مغادرة أمير البلاد لأمريكا جاءت بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.

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