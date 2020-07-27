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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاتسمح ابدا لزوجتك او اطفالك او اقاربك بتناول هذا المشروب حتى لو كانو سيموتون عطشا لأنه سم قاتل يدمر صحتهم..لن تصدق ما هو هذا المشروب



يحب معظم الأطفال تناول القهوة، وقد يتطلع البعض منهم إلى شرب رشفة خلسة من وراء آبائهم. كشفت الدراسات إلى ارتفاع استهلاك القهوة بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع الآباء إلى التساؤل بشأن تأثير القهوة على المدى الطويل على صحة الأطفال. =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: لاتسمح ابدا لزوجتك او اطفالك او اقاربك بتناول هذا المشروب حتى لو كانو سيموتون عطشا لأنه سم قاتل يدمر صحتهم..لن تصدق ما هو هذا المشروب Advertisements عاجل وخطير:قيادي حوثي بارز يباغت السعوديين ويبعث برسالة نارية مزلزلة للشيخ عبد المجيد الزنداني بعد ان قبضت عليه السلطات السعودية ( نص الرسالة ) تقول ديان فيزثوم، أخصائية تغذية بحثية في معهد الأبحاث السريرية كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن الجانب السلبي الكبير للأطفال الذين يشربون القهوة هو محتوى الكافيين، بحسب ما نشره موقع “هوبكنز أوول تشيلدرن”.

ووتؤكد أنه يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين مشاكل مثل زيادة القلق وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والارتجاع الحمضي واضطراب النوم، والكثير من الكافيين خطر على الأطفال، وفي الجرعات العالية جدًا يمكن أن يكون سامًا.

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