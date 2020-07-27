شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في حوث بعمران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 الخليج 365 ـ عمران قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 27/تموز/2020، تجمعا حوثيا في محافظة عمران شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تجمعا حوثيا في مدينة حوث شمالي المحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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