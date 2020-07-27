الأرصاد يعلن عن النشرة الإنذارية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين، عن النشرة الإنذارية المتوقعة للأ24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



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وتوقع المركز، أمطار وعواصف رعدية شديدة، وإضطراب في البحر، كما سجلت كمية الامطار في السدة (اب)23.3 ملليمتر وصعدة 23.2 ملليمتر سيئون 19.0 ملليمتر والمعافر (تعز) 12.9 ملليمتر إب 10.0 ملليمتر والمحويت 8.6 ملليمتر والكدن (الحديدة) 1.5 ملليمتر، وكانت الامطار غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي فلله الحمد والمنة.

وبحسب المركز، فإنه ونظراً لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على اجزاء واسعة من بلادنا.

وتوقع المركز الوطني للارصاد هطول المزيد من الامطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة جدا، يرافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباُ، والسواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد الى اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (حضرموت، شبوة، ابين، الضالع و البيضاء،) وصحاري محافظات (الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت ) و اجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين، في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها وينصح بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والتي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة، وضرورة الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم. ويهيب المركزالوطني للارصاد بكافة الجهات ذات العلاقة بالتفاعل بما يصدرة المركز من الانذارات والتحذيرات، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.