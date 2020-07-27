شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية بجدة بعد تعرضها لخلل فني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر ملاحية، اليوم الاثنين، بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية هبطت اضطراريا في مطار جدة الدولي بعد تعرضها لخلل فني.



وبحسب المصادر، فإن الهبوط جاء بعد مرور ساعة على إقلاعها من مطار عدن متجهة نحو القاهرة.

ولم تفصح المصادر عن مزيد من التفاصيل.

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