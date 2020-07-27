شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. وفاة احد افراد الأسرة السعودية الحاكمة قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود . وقال الديوان في بيان له : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، – رحمها الله – وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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