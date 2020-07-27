شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تنام وتنسى موعد الزفاف.. ماذا فعل العريس والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:52 مساءً - في واقعة نادرة الحدوث، تعرضت أسرة بريطانية لموقف في غاية الإحراج، بسبب نوم عروس العائلة، وتأخرها عن موعد الزفاف.

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وكانت شابة بريطانية تدعى روزالين قد تسببت في إحراج شديد لعائلتها وذلك بعد أن تأخرت عن حفل زفافها ، حوالي 3 ساعات، حيث ظن العريس وجميع المدعوين وأولهم أسرتها بأنها هربت وتركت حفل الزفاف.

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وقامت بوالدتها بالاتصال بها لأكثر من 100 مرة إلا إنها لم تستجيب على أي مكالمة منها، ما شكل قلق لدى الجميع.



وبحسب رواية والدتها كانت روزالين قد أصرّت أن تجلس في غرفتها بمفردها في الليلة التي سبقت الزفاف، وطلبت بعض الهدوء لأنها تحتاج للراحة.



وأضافت أن الالعروس في صباح يوم زفافها قامت بالذهاب الى الغرفة المحجوزة لها في أحد الفنادق، وشعرت بالنعاس بعد أن وصلت ولم تخبر أي شخص حتى العريس أنها ستنام ، حيث دخلت في نوم عميق.

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