شكرا لقرائتكم خبر عن تهز "الرياض".. طبيب يختطف ويغتصب أمريكية والسفارة تتدخل والان نتابع التفاصيل



كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:52 مساءً - تعرضت مواطنة أمريكية تقيم في إحدى الدول العربية، إلى الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من طرف طالب يدرس في السنة الخامسة بكلية الطب.

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الواقعة هزت حي الرياض في المغرب، حيث كشف وسائل إعلام محلية أن الطبيب المتدرب من مواليد 1990 والمشتكية تعمل في مجال التدريس بحي الرياض، والتي تقدمت بشكاية تتهم فيها الأول باختطافها واحتجازها واغتصابها بالقوة، الأمر الذي عجل باعتقاله بحر الأسبوع المنصرم، من طرف فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حيث جرى إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.

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فيما أكدت المصادر لموقع "أخبارنا"، أن الطبيب "المتهم"، جرى عرضه الجمعة الماضي على أنظار السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، الذي أمر بدوره بإحالة ملفه على قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث في التهم الموجهة إليه، وعلى ضوء ذلك، تم إيداعه سجن العرجات ومتابعته في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.



ومن المنتظر أن يمثل المتهم اليوم الثلاثاء أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل البث في الشكاية التي تقدمت بها ضده المدرسة الأمريكية، بمساعدة مصالح سفارة بلادها بالرباط والتي تدخلت في القضية ودعمتها قانونيا ضد المتهم.

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