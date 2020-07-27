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شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بإطلالة ساحرة بالوردي والجمهور يسألها: من هذا الشخص؟ والان نتابع التفاصيل
كتب امير فتحي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:52 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل انستغرام إطلالة جديدة من جلسة التصوير التي خضعت لها بالألوان الوردية الفاتنة.
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وجاءت إطلالة نسرين طافش بمناسبة الوصول ل 8 مليون متابع على حسابها على انستغرام.
وتركت طافش تعليقاً أثار زوبعة من الجدل والذي أرفقته على صورتها بالفستان الوردي مع عدد من البالونات الملونة باللون الوردي حيث قالت: "حدودك حيث تأخذك مخيلتك، صباح الجمال و الحب".
وحصلت الصورة على آلاف التعليقات من الناشطين الذي هنؤوها وأبدوا إعجابهم بإطلالتها، كما وانهالت الأسئلة على طافش بخصوص الشخص الذي طالبته بأن يلزم حدوده وأن يبقى حبيس مخيلته فقط.13880115
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