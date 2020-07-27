الحوثية تطلق نيرانها صوب منازل المواطنين في الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأفادت مصادر محلية في الجاح، ان المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في مركز المنطقة بشكل همجي. Advertisements وأضافت المصادر، أن نيران الحوثيين انهالت على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتستمر مليشيات الحوثي ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.

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