أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 27 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

محافظ حضرموت يفتتح الصالة الرياضية لكمال الأجسام بقوات خفر السواحل بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/492464/ استلام الدراسات والتصاميم المعدّة للبدء بتنفيذ المشاريع المتضررة بالمديريات الغربية https://www.elyamnelaraby.com/492465/ عدن.. الحزام يقبض على شخصين متهمين بعمليات تقطع ونهب https://www.elyamnelaraby.com/492468/ عبدالله عثمان يفوز بجائزة (كولر إيرتان) العالمية للتصوير الفوتوغرافي https://www.elyamnelaraby.com/492469/ Advertisements تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/492440/ إدارة حماية الأسرة بأمن ساحل حضرموت في زيارة تفقدية لأوضاع الأحداث بإدارات الأمن بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/492453/ المهرة.. توزيع كسوة العيد المقدمة من مركز سلمان للإغاثة للنازحين وذوي الإحتياجات الخاصة https://www.elyamnelaraby.com/492454/ تدشين الحملة التكميلية ضد مرض شلل الأطفال بمديرية سيحوت https://www.elyamnelaraby.com/492455/ مدير عام مديرية المسيلة يدشن الحملة التكميلية للتحصين ضد شلل الأطفال https://www.elyamnelaraby.com/492456/ انتقالي سقطرى يدشن حملة إشهار قائمة الأسعار الموحدة للسلع الغذائية والمواد الأساسية https://www.elyamnelaraby.com/492460/

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