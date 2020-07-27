شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق يصدر قراراً ساراً قبل قليل لجميع المواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى ( بيان ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر حاكم دولة خليجية قرارا وصف بالسار من قبل المواطنين والمقيمين لما له من أثر على لم الأهل والاصدقاء والاحتفاء بعيد الأضحى المبارك .

وتفصيلا فقد أصدر السلطان العماني هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، قرارًا سارًا للعمانيين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

وبحسب ما ذكره ديوان البلاط السلطاني، أمر السلطان هيثم بن طارق، بتمديد إجازة عيد الأضحى لهذا العام، لتكون من يوم الخميس الموافق 30 يوليو/تموز حتى يوم الخميس 6 أغسطس/آب المقبل.

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وأضاف البيان أن سلطان عُمان هنَّأ "أبناء عُمان الأوفياء الميامين والمقيمين بأرضها الطيبة والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لعام 1441هـ، داعيًا الله- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات".

وأشار المرسوم السلطاني الي ان استئناف العمل في سلطنة عمان سيكون في التاسع من أغسطس/آب المقبل.

ويوافق عيد الأضحى يوم الجمعة 31 يوليو/تموز الجاري، ويأتي لأول مرة في ظرف صعب تعيشه البلدان الإسلامية والعالم أجمع، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة "كورونا" في سلطنة عمان قررت الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.