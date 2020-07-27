شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. إسقاط طائرة عسكرية إسرائيلية في هذه الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أعلامية صباح اليوم الاثنين ان طائرة عسكرية إسرائيلية (مسيرة) سقطت داخل الأراضي اللبنانية، مساء أمس الأحد، بعد فترة وجيزة من اقتحامها الأجواء اللبنانية.

وقال جيش الكيان الصهيوني، في بيان صادر عنه اليوم، إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء مهمة بالقرب من الحدود، في وقت تشهد فيه المنطقة تعزيزات عسكرية إسرائيلية.

وقال بيان العدو الصهيوني: "قبل قليل، وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية ولا خوف من تسرب المعلومات".

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وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا كبيرًا على خلفية مقتل عنصر من حزب الله اللبناني بنيران إسرائيلية، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعًا عسكريًا قرب مطار دمشق الدولي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد في تصريحات له ،اليوم الأحد، حول التصعيد الأخير الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في على حدودها الشمالية.

واعتبر "نتناهيو" أن سوريا ولبنان تتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما، وذلك على خلفية تبادل لإطلاق النار بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مؤخرًا.

وأضاف نتنياهو "أما الجبهة الشمالية فنحن نعمل وفقًا لسياسة متسقة مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا الشمالية"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي "مستعد للرد على أي تهديد كان".