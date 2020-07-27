شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق مسيرات جماهيرية في أبين دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 الخليج 365 - أبين تشهد مديرية لودر بمحافظة أبين الآن تظاهرة شعبية حاشدة، دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي .

Advertisements وقالت مصادر إعلامية ان مسيرات جماهيرية انطلقت ، في مختلف أحياء المديرية، بأعلام الجنوب، وصور قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي . وأشارت المصادر بأن المتظاهرون هتفوا بشعارات مطالبة بنشر القوات المسلحة الجنوبية في جميع أنحاء المحافظة وطرد مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية. وأوضحت المصادر بأن المتظاهرون نددوا بالعدوان على الجنوب، وانتهاكات حكومة الشرعية ومليشياتها في الجنوب، وفساد رموزها وسلطاتها التنفيذية في أبين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسيرات جماهيرية في أبين دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.