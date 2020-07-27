عبدالله عثمان يفوز بجائزة (كولر إيرتان) العالمية للتصوير الفوتوغرافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استمراراً لإنجازاته الفوتوغرافية العربية والعالمية تمكن المصور العالمي عبدالله عثمان من الفوز بجائزة (كولر إيرتان) العالمية للتصوير الفوتوغرافي وانتزاع ميداليتها الفضية في محور (المرأة) بمشاركة نخبة من المصورين العالميين من مختلف دول العالم .

Advertisements

وبهذه المناسبة عبّر الفوتوغرافي عبدالله عثمان عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى قائمة إنجازاته الفوتوغرافية ويضع اليمن على قائمة الدول المنافسة والفائزة في مسابقات فن التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم. مشيراً إلى أن هذا الفوز يأتي وبلادنا أحوج ما تكون لمثل هذه الإنجازات التي تعيد لها ألقها ومكانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات والحروب ورفع رايتها في المحافل العربية والعالمية .

هذا وكان الفوتوغرافي عبدالله عثمان هو الفائز العربي الوحيد في الجائزة التي استقبلت على مدى أكثر من ستة أشهر أعمال الفوتوغرافيين من مختلف دول العالم حيث أعلن في الثاني والعشرين من هذا الشهر نتيجة التحكيم وأسماء الفائزين بمحاور الجائزة.