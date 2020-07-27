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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله عثمان يفوز بجائزة (كولر إيرتان) العالمية للتصوير الفوتوغرافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
استمراراً لإنجازاته الفوتوغرافية العربية والعالمية تمكن المصور العالمي عبدالله عثمان من الفوز بجائزة (كولر إيرتان) العالمية للتصوير الفوتوغرافي وانتزاع ميداليتها الفضية في محور (المرأة) بمشاركة نخبة من المصورين العالميين من مختلف دول العالم .
وبهذه المناسبة عبّر الفوتوغرافي عبدالله عثمان عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز العالمي الذي يضاف إلى قائمة إنجازاته الفوتوغرافية ويضع اليمن على قائمة الدول المنافسة والفائزة في مسابقات فن التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم. مشيراً إلى أن هذا الفوز يأتي وبلادنا أحوج ما تكون لمثل هذه الإنجازات التي تعيد لها ألقها ومكانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات والحروب ورفع رايتها في المحافل العربية والعالمية .
هذا وكان الفوتوغرافي عبدالله عثمان هو الفائز العربي الوحيد في الجائزة التي استقبلت على مدى أكثر من ستة أشهر أعمال الفوتوغرافيين من مختلف دول العالم حيث أعلن في الثاني والعشرين من هذا الشهر نتيجة التحكيم وأسماء الفائزين بمحاور الجائزة.
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