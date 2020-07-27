عدن.. الحزام يقبض على شخصين متهمين بعمليات تقطع ونهب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات ألقت قوات الحزام الأمني في القطاع الثامن، بالعاصمة عدن، الأحد، القبض على شخصين مسلحين بتهمة التقطع في مديرية الشيخ عثمان.

Advertisements وأكد الحزام أن المتهمين قاما بعملية تقطع لمالك مركبة وسلبه ما بحوزته من مبالغ مالية وأغراض شخصية أخرى بمديرية الشيخ عثمان. وتم التحفظ على المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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