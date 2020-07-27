استلام الدراسات والتصاميم المعدّة للبدء بتنفيذ المشاريع المتضررة بالمديريات الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

رأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية رئيس لجنة معالجة الأضرار بالمديريات الغربية المهندس أمين سعيد بارزيق، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بمديري عموم المديريات المتضررة من آثار منخفض يونيو 2020م.



وفي الاجتماع، أكد الوكيل الفني، اهتمام محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بسرعة معالجة الأضرار بالمديريات الغربية والمديريات المتضررة عموماً، والتعجيل بوضع المعالجات الكفيلة بإعادة المشاريع المتضررة في جميع القطاعات بأفضل من السابق وبعيداً عن مواقع السيول.

وأكد الوكيل الفني حرص قيادة السلطة المحلية على البدء بالمشاريع الحيوية عقب موسم الأمطار، لضمان عدم تأثرها مرة أخرى.

وتطرق الوكيل بارزيق، الى التدخلات العاجلة للسلطة المحلية وبتوجهات مباشرة من المحافظ للجنة معالجة الأضرار، والمتمثلة في سرعة اعادة مشاريع المياه وتوقيع عقود بهذا الشأن بالشراكة مع عدد من الجهات الداعمة، بالاضافة الى التدخلات العاجلة بفتح الطرقات، وتوزيع مساعدات الإغاثة المقدمة من المحافظ على المواطنين المتضررين، وتنفيذ أعمال الرش وتوزيع الكلور والاغاثة العلاجية والمساعدات الطبية.

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واستعرض الاجتماع التقارير النهائية للأضرار في المديريات المتضررة من آثار سيول يونيو 2020م، واستلام الدراسات والتصاميم المعدّة للبدء بتنفيذ المشاريع المتضررة.

ووقف الاجتماع أمام أولويات القطاع الزراعي، وتم اقرار البدء بتصفية السواقي بإشراف مكتب الزراعة والري، ووفقاً للعقود الصادرة من محافظ المحافظة بهذا الخصوص.

وجرى في الاجتماع استعراض ما تم انجازه في قطاع المياه والطرقات والإغاثة، وتدخلات المنظمات الداعمة في مديرية حجر، والمشاريع التي أسندت مهمة تنفيذها للمنظمات والمؤسسات الداعمة، وإقرار التعجيل بإصلاح طريق منطقة "روبة" بمديرية حجر للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وذلك باعتماد الدراسة المقدمة بايجاد حل دائم للمشروع، ومشاريع مستدامة للمديريات المتضررة، لمنع تكرار هذه الأضرار.

وأقرّ الاجتماع البدء بهذه المشاريع عقب موسم الأمطار لضمان نجاحها بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأثنى الوكيل الفني على جهود مديري عموم المديريات في المتابعة والتخفيف من آثار الكارثة، متطرقاً الى مساعي متابعة نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت لمستحقات المحافظة لدى الحكومة بخصوص المبلغ المخصص لأضرار يونيو 2020م والذي لم تستلمه المحافظة حتى الآن.