محافظ حضرموت يفتتح الصالة الرياضية لكمال الأجسام بقوات خفر السواحل بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمي البحسني، اليوم بمقر قيادة قوات خفر السواحل بالمكلا الصالة الرياضية لكمال الاجسام.



وأكد محافظ حضرموت خلال مراسم الافتتاح على أهمية الصالة الرياضية في تحسين وتطوير اللياقة البدنية والبنية الجسمانية للجنود والصف والضباط، وضرورة تعميمها في كافة الألوية بالمنطقة العسكرية الثانية، لإستغلال أوقات الفراغ في بناء الأجسام لتقديم جيل من الشباب يحمل أجساماً سليمة قادرة على تحمّل المشاق وتنفيذ مختلف المهام للذوذ عن تراب الوطن والسهر على حماية أمن المواطن، حاثاً الأفراد على أن تكون التمارين الرياضية تحت إشراف مدربين متخصصين ذوي كفاءة عالية.

وقال المحافظ إن قوات خفر السواحل قطعت شوطاً كبيراً منذ تأسيسها بدعم من قوات التحالف العربي لتطوير وتأهيل هذه القوة، حيث تم تزويدها بالزوارق البحرية المتطورة والأجهزة الملاحية وكافة المعدات والاحتياجات اللازمة، مؤكداً أن هذه القوة هي الأولى من نوعها التي تنتشر على امتداد الشريط الساحلي لحضرموت لتأمينه بهذا الشكل، مشيداً بمستوى التأهيل والتدريب العالي من قيادة خفر السواحل لمنتسبيها.

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وعبّر المحافظ عن فخره واعتزازه بقوات خفر السواحل وما حققته من إنجازات منذ تأسيسها وإثبات جدارتها في تأمين السواحل وضبط العديد من عمليات التهريب، مشدداً على أهمية الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات العسكرية والسعي إلى تحقيق نجاحات أخرى، ورفع اليقظة العسكرية والحس الأمني وبشكل دائم ومستمر.

وشدد المحافظ البحسني على ضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين من أبناء حضرموت والزوار الوافدين إلى مدينة المكلا وسواحل المحافظة خلال موسم نجم البلدة، وتكثيف الجهود وتظافرها خصوصاً في المهام الإنسانية، مشيداً بالإنجازات التي حققها أفراد خفر السواحل خلال موسم البلدة بإنقاذ 21 حالة غرق معظمها في سواحل المكلا من بينها حالات غرق تم إنقاذها لزوار يحملون الجنسيات السورية والاندونيسية، وأخرى لمواطنين من خارج المحافظة.

ورفع المحافظ التهاني والتبريكات لقيادة وضباط وصف ضباط وأفراد قوات خفر السواحل بحضرموت بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

من جانبه أكد قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري أنه سيتم استغلال هذه الصالة الرياضية لتدريب الأفراد لرفع لياقتهم البدني وسد أوقات الفراغ واستغلالها بما يفيدهم في بناء أجسامهم، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لتقديمه الدعم اللازم لإفتتاح الصالة الرياضية.

وتم خلال مراسم الافتتاح عرض روبورتاج مصوّر يجسّد أبرز الإنجازات والنجاحات العسكرية التي حققتها قوات خفر السواحل بحضرموت خلال النصف الأول من العام الجاري والتي كان أبرزها ضبط لنش إيراني، بالتنسيق مع قيادة التحالف العربي، يحمل على متنه ترسانة من السلاح المهرّب