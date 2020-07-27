شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..قائمة بالتوزيع النهائي للحقائب الوزارية الخاصة بالمحافظات الجنوبية والطرف الحائز على الوزارات السيادية( نسبة تمثيل المكونات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر مطلع، تفاصيل اتفاق الرياض2 بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مراسل وكالة شينخوا الصينية فارس الحميري - في تدوينات متتالية على صفحته بتويتر- ان الطرفان توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية.

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وأوضح ان أبرز مضامين الإتفاق تتمثل بتكليف رئيس الحكومة الحالية الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة الجديدة، وتعيين مراد الحالمي او احمد حامد لملس محافظا لمحافظة عدن الى جانب مديرا للامن لم يكشف عنه.

وحول توزيع الحقائب الوزارية اكد الحميري انه تم التوافق على توزيع الحقائب الخاصة بالمحافظات الجنوبية، مشيرا الى ان الانتقالي حصل على اربع حقائب وزارية فيما حصل كل من المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري على حقيبة واحدة لكل حزب، وحصل حضرموت الجامع على حقيبة واحدة وحقيبة اخرى للمهرة وسقطرى، الى جانب حقيبتين سياديتين للرئيس هادي.

ووفقا للحميري فقد تضمن الاتفاق أن يعلن الإنتقالي الجنوبي إلغاء قرار (الإدارة الذاتية للجنوب) على أن يتم صدرو قرارات جمهورية (يتوقع صدورها خلال الـ 72 الساعة القادمة) بتكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن في ذات اليوم.

ويقول مصدر آخر إن تلك الأنباء لا زالت تسريبات وأن أي اتفاق يجب ان يعرض على رئيس الجمهورية أولا ثم سيتم اعلانه من قبل السعودية كراعية للاتفاق وهو ما لم يحدث حتى الآن.



ويرفض المجلس الانتقالي حتى اللحظة التراجع عن انقلاب 10 اغسطس في عدن وعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل الاستحواذ على جزيرة سقطرى في حين يواصل التصعيد في محافظات أخرى برعاية سعودية إماراتية.