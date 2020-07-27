شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف الحلفاء.. قائد القوات السعودية في سقطرى يمنع طائرة إماراتية من الهبوط في مطار الأرخبيل ومصادر تكشف الأسباب ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في محافظة أرخبيل سقطرى بمنع القوات السعودية المتوجدة في الأرخبيل طائرة إماراتية من الهبوط في مطار الجزيرة . وبينت المصادر بأن مندوب القوات السعودية في مطار سقطرى منع هبوط طائرة إماراتية من نوع رويال من الهبوط على مدرج المطار في 13 يوليو الجاري . Advertisements قائد القوات السعودية في سقطرى يمنع

واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن ذلك يندرج ضمن الخلافات القائمة بين شريكي التحالف السعودي الإماراتي في اليمن لا سيما والسعودية تعتبر الإمارات سببا رئيسيا في ما لحق بالسعودية من ضربات عسكرية موجعة من قبل ميليشيا الحوثي وخسارتها للحرب أمام الجماعة رغم مرور ست سنوات منذ دخول التحالف العربي بقيادة السعودية الحرب في اليمن .

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