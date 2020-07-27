شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هام لمدير شركة النفط بصنعاء بشأن حل مشكلة السفن وإدخال المشتقات النفطية.. وهذا ما دار مع الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد مدير شركة النفط اليمنية في صنعاء المهندس عمار الأضرعي، غياب أي رد فعل دولي وأممي من الحصار الذي يفرضه العدوان على السفن اليمنية، مضيفاً أن اليمنيين لم يسمعوا أي تصريح أو موقف لإنهاء الحصار. Advertisements وقال الأضرعي في حوار مع قناة العالم في برنامج “المشهد اليمني”: “يوجد اعتصام مفتوح أمام الأمم المتحدة لما يقارب 400 يوم، تم التواصل معهم وارسال البيانات ولكن لا نجد أي إستجابة منهم، حيث تم التواصل مع ليزا كراندي عبر السكاي وأطلعت ان الجانب الإنساني في الأمم المتحدة غير قادر على حل الاشكال وادخال سفن المشتقات النفطية وانما الجانب السياسي في الأمم المتحدة هو المعني بذلك، ولم نجد أي تصريح من الدول الغربية للوقوف مع الشعب اليمني لايقاف دول تحالف العدوان للقرصنة على سفن الوقود ..”

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