شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي بإغلاق أشهر محلات الصرافة بمختلف محافظات الجمهورية.. وثيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر توجيهات أمنية عليا بسرعة اغلاق شركة صراف وجميع فروعها في كل المحافظات اليمنية التابعة للشرعية وطبقا للوثيقة التي نشرتها مواقع محلية تابعها الحياة اليمنية فإن التوجيهات تنص على اغلاق شركة القطيبي وفروعه في المحافظات Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار رسمي بإغلاق أشهر محلات الصرافة بمختلف محافظات الجمهورية.. وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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