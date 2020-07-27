شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الامطار الغزيرة تغرق مئات المنازل في العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل منذ ساعات بوتيرة كثيفة الامطار الغزيرة على العاصمة صنعاء، ما تسبب في تسرب مياه الامطار إلى مئات المنازل، وحسب مصادر “الآلاف” من المنازل في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء: “الامطار لم تتوقف منذ أربعة أيام، وما تزال تهطل بغزارة، ما أدى إلى امتلاء وادي السائلة في العاصمة صنعاء وتضرر مئات المنازل في المدينة التاريخية القديمة”.

المصادر أوضحت أن “الأضرار حتى الآن لم تسجل انهيارات للمنازل، لكنها على وشك الانهيار جراء تسرب المياه من اسقف مئات المنازل المبنية بناء شعبيا، يعتمد التراب والألواح الخشبية للاسقف”.

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لكنها أشارت إلى “تعالي اصوات الاعيرة النارية في عدد من الأحياء” وهي نداء استغاثة جرت العادة على اطلاقه حال التعرض لخطر داهم، وبخاصة في مواسم الامطار الغزيرة، وعند غمر المياه للمنازل.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني من “المرور بقنوات تصريف مياه سيول الامطار وعلى رأسها وادي السائلة في وسط صنعاء القديمة”. وأعلنت “رفع جهوزيتها” داعية لاتخاذ الحيطة والحذر بشأن البقاء في المنازل المتهالكة.

وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن “الامطار الغزيرة ستستمر خلال الـ 24 ساعة القادمة، على المناطق الشرقية والغربية والمرتفعات الجبلية الوسطى والغربية، مع رياح مصاحبة شديدة السرعة”.

يُذكر أن سيول الامطار ادت إلى فيضانات في المحافظات الشرقية والغربية، وحصدت حتى صباح الاحد، ارواح “18 مواطنا قضوا غرقا جراء جرف السيول لهم” بجانب اضرار مادية بالغة بالمنازل والشوارع والمزارع.