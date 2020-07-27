شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صنعاء تنتفض مع سائق الباص الذي احترق عبر تنفيذ هذه الخطوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداعى رجال الأعمال والتجار في العاصمة صنعاء مع ضحية باص احترق جراء التماس كهربائي.

واشعل فيديو تم تصويره لشاب لحظة احتراق باص كان يستقله في أحد شوارع صنعاء وهو ينهار من البكاء.

ودعا نشطاء وصحفيين على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة السائق لشراء الباص.

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ولاقى هذه الدعوة تفاعلا كبيرا من مرتادي المدونه الأكثر انتشار فيسبوك عبر تبرعات أطلقها تجار وبلغت إجمالي المبلغ ٢ مليون.

وعلى طريقة الشاب العدني محمد الأعمى الذي تفاعل معاه تجار ورجال أعمال جعل عروسه الأول في اليمن من حيث الحضور والدعم .

ومن خلال طريقة الشاب العدني أعلن مجموعة من تجار صنعاء تنفيذ عدة خطوات عبر شراء مقتنيات عيدية وآخرين أعلنوا عن تكفلهم بعرسه.

وفيما قدم رجال الأعمال آخرين هدايا عينية ومالية للشاب الذي يدعى أكرم الصلوي.





وأعلنت ادارة تشيتا لتأجير السيارات وخدمات النقل تظامنها ووقوفها مع #صاحب_الباص ، حيث ارتأت ان تعينه وتقدم له مبلغ من المال ليكون عونا له.