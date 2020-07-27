شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف حقيقة التوصل لاتفاق نهائي بين الشرعية والانتقالي ومصير الادارة الذاتية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني ” فتحي بن لزرق” حقيقة الانباء المتداولة حول ما نشر عن التوصل لاتفاق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي في مشاورات الرياض .

وقال بن لزرق بتغريدة رصدها محرر “الحياة اليمنية” : “لم يتم التوصل الى اي اتفاق حتى اللحظة بخصوص تشكيل حكومة او تعيين محافظ ومدير امن لعدن. اشترطت الرئاسة للشروع في ذلك اعلانا رسمياً من المجلس الانتقالي بالغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع الى سابق عهده في سقطرى.

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وحتى اللحظةلم تتسلم الرئاسة اي تأكيد رسمي بقبول ذلك من اي طرف”.